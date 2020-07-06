«Леванте» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью
В матче 34-го тура чемпионата Испании «Леванте» принимал «Реал Сосьедад». Встреча закончилась вничью — 1:1.
Чемпионат Испании. Лига 1
34-й тур
«Леванте» — «Реал Сосьедад» — 1:1 (1:1)
Голы: Исак, 12 (0:1). Моралес, 16 (1:1).
«Леванте»: Фернандес, Клерк, Везу, Постиго (Пьер, 83), Мирамон, Рочина (Эрнани, 83), Кампанья, Вукчевич (Мелеро, 72), Радойя, Моралес (Рохер, 72), Майораль (Леон, 88).
«Реал Сосьедад»: Мойя, Элустондо, Горосабель, Ле Норман, Айен Муньос (Монреаль, 84), Порту, Мерино, Субименди (Льоренте, 54), Эдегор (Субельдия, 54), Оярсабаль (Барренечеа, 68), Исак (Виллиан Жозе, 84).
Предупреждения: Субименди, 14. Элустондо, 63. Вукчевич, 67. Мелеро, 90.
Судья: Писарро Гомес (Испания).
6 июля. Ла-Нусия. Стадион «Камило Кано».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/