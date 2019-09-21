«Леванте» и «Эйбар» голов не забили
19:16
«Леванте» и «Эйбар» сыграли вничью в матче 5-го тура ла лиги. «Эйбар» имеет в активе 2 очка и занимает предпоследнее место в таблице, «Леванте» идет 8-м.
Чемпионат Испании
Лига 1
5-й тур
«Леванте» — «Эйбар» — 0:0
«Леванте»: Фернандес, Клерк, Везу, Кабако, Мирамон, Рочина, Кампанья, Мелеро (Радойя, 71), Рохер (Леон, 61), Моралес (Эрнани, 86), Майораль.
«Эйбар»: Дмитрович, Рамис (Оливейра, 64), Хосе Анхель, Арбилья, Техеро, Диоп, Экспосито, Педро Леон (Эскаланте, 70), Орельяна (Шарлес, 86), Кике, Инуи.
Предупреждения: Педро Леон, 36. Дмитрович, 81.
Судья: Альберола Рохас.
21 сентября. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».