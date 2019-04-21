"Леванте" и "Эспаньол" сыграли вничью в матче 33-го тура чемпионата Испании (2:2). В составе хозяев голами отметились защитник Рубен Везу и хавбек Рубен Рочина, у гостей отличились нападающий Борха Иглесиас и полузащитник Марк Рока.

"Леванте" набрал 34 очка и расположился на 16-й строчке. "Эспаньол" с 42 баллами занимает 10-е место.

Чемпионат Испании

Лига 1

33-й тур

"Леванте" - "Эспаньол" - 2:2 (0:1)

Голы: Борха Иглесиас, 16 (0:1). Везу, 62 (1:1). Рока, 65 (1:2). Рочина, 72 (2:2).

"Леванте": Фернандес, Везу, Тоньо (Рохер, 61), Пьер, Чема (Коке, 67), Рочина, Кампанья, Барди, Хасон, Моралес, Майораль (Педро Лопес, 77).

"Эспаньол": Диего Лопес, Хави Лопес, Налду, Эрмосо, Педроса, Виктор Санчес (Лопес, 80), Дардер (Перес, 80), Рока, Мелендо, Борха Иглесиас, Пуадо (Серхио Гарсия, 83).

Предупреждения: Рочина, 30. Чема, 43. Виктор Санчес, 70. Моралес, 82.

Удаление: Рочина, 74.

Судья: Хиль Мансано.

21 апреля. Валенсия. Стадион "Ciutat de Valencia".

Все о чемпионате Испании - здесь