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«Леванте» дома обыграл «Хетафе», 19-летний россиянин дебютировал за хозяев

18:06
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«Леванте» в матче 12-го тура чемпионата Испании дома обыграл «Хетафе» со счетом 3:0.

Отличились Марти Рохер, Даниэль Гомес и Хорхе де Фрутос. Гости доигрывали матч вдевятером после удаления Чемы (7-я минута) и Джене Даконама (77-я минута).

На 83-й минуте встречи дебютировал за «Леванте» 19-летний российский форвард Эдгар Севикян. Воспитанник «Локомотива» выступает за испанский клуб с 2017 года.

Чемпионат Испании. Лига 1

12-й тур

«Леванте» — «Хетафе» — 3:0 (2:0)

Голы: Рохер, 5 (1:0). Гомес, 17 (2:0). Де Фрутос, 57 (3:0).

«Леванте»: Фернандес, Коке (Мирамон, 76), Клерк, Везу, Постиго, Рочина, Вукчевич (Малса, 60), Мелеро, Рохер (Леон, 76), Гомес (Моралес, 60), Де Фрутос (Севикян, 83).

«Хетафе»: Сория, Ньом (Максимович, 66), Даконам, Кабако, Оливера (Энес Унал, 66), Чема, Арамбарри, Кукурелья, Анхель (Финн, 84), Мата (Эчейта, 23), Кучо Эрнандес (Мольехо, 66).

Предупреждения: Анхель, 11. Даконам, 11. Мата, 23. Арамбарри, 45+2. Ньом, 49. Гомес, 50. Рохер, 52. Кукурелья, 88.

Удаления: Чема, 7. Даконам, 77.

Судья: Медье Хименес (Испания).

?5 декабря. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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