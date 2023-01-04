«Леванте», «Сеута» и «Спортинг» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

«Леванте» обыграл «Хетафе» в матче 1/16 финала Кубка Испании — 3:2. Игра прошла на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии.

В составе гостей дублем отметился Мунир Эль-Хаддади. У хозяев голы на счету Серхио Постиго и Алекса Муньоса, а победный мяч на 2-й добавленной минуте забил Уэсли.

В других встречах «Сеута» переиграла «Эльче» (1:0), хихонский «Спортинг» выиграл у «Райо Вальекано» (2:0).