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11 января, 20:29

«Леванте» и «Эспаньол» сыграли вничью

«Леванте» и «Эспаньол» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 19-го тура чемпионата Испании.

Хозяева с 14 очками занимают предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Ла лиги, гости (34 очка) — на пятой строчке.

Чемпионат Испании. Ла лига. 19-й тур.
11 января, 18:15. Сьюдад де Валенсия (Валенсия)
Леванте
1:1
Эспаньол

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2025-2026/
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ФК Леванте
ФК Эспаньол
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2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
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 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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