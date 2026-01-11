«Леванте» и «Эспаньол» сыграли вничью

«Леванте» и «Эспаньол» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 19-го тура чемпионата Испании.

Хозяева с 14 очками занимают предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Ла лиги, гости (34 очка) — на пятой строчке.