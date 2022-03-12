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Сегодня, 17:56

«Эльче» и «Леванте» сыграли вничью

Виктория Кравченко

«Леванте» сыграл вничью с «Эспаньолом» (1:1) в 28-м туре чемпионата Испании.

В составе хозяев голом отметился нападающий Даниэль Алькон на 80-й минуте, у гостей мяч забил Хави Пуадо 30-ю минутами ранее.

После 28 туров ла лиги «Леванте» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 19 очков, «Эспаньол» с 33 очками располагается на 12-й строчке.

Испания. Лига 1. 28-й тур
12 мар, 16:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Леванте
1:1
Эспаньол
Голы
Пуадо, 50 (0:1), Гомес, 80 (1:1)
Леванте
Карденас Сон (Франкеса, 61) Пьер Дуарте (Везу, 61) Касерес Бубиль (Гомес, 78) Пепелу Барди Мелеро (Кампанья, 61) Рохер Де Фрутос (Кантеро, 87)
Эспаньол
Диего Лопес (Гарсия, 74) Педроса Кабрера Калеро Хиль (Меламед, 87) Дардер (У Лэй, 87) Вилена (Алейш Видаль, 63) Баре Эррера Пуадо (Эмбарба, 73) Рауль де Томас
Предупреждения
Дуарте 35’, Мелеро 40’, Пьер 90’, Кампанья 90+4’  -  Педроса 18’, Пуадо 55’, Калеро 71’, Эмбарба 90+3’
Судьи
Эскудерос (Испания)

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
ФК Леванте
ФК Эспаньол
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 27 15 10 2 39-18 55
3
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
4
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
5
 Бетис 27 14 4 9 49-35 46
6
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
7
 Вильярреал 27 11 9 7 47-26 42
8
 Атлетик 27 10 10 7 32-26 40
9
 Валенсия 27 9 9 9 41-43 36
10
 Сельта 27 9 8 10 33-31 35
11
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Р. Вальекано 26 9 4 13 28-32 31
14
 Эльче 27 7 8 12 29-39 29
15
 Хетафе 27 6 9 12 26-32 27
16
 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
17
 Гранада 27 5 10 12 28-43 25
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
20
 Леванте 28 3 10 15 30-55 19
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11.03 23:00
Атлетико – Кадис
 2 : 1
12.03 16:00
Леванте – Эспаньол
 1 : 1
12.03 18:15
Гранада – Эльче
 - : -
12.03 20:30
Вильярреал – Сельта
 - : -
12.03 23:00
Хетафе – Валенсия
 - : -
13.03 16:00
Р. Вальекано – Севилья
 - : -
13.03 18:15
Бетис – Атлетик
 - : -
13.03 20:30
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 - : -
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