«Леванте» должен продать игроков на 12,5 миллиона, чтобы избежать санкций УЕФА

«Леванте» вынужден продать футболистов, чтобы избежать санкций УЕФА за нарушение финансового fair play. Как сообщает AS, клуб из Валенсии должен расстаться с футболистами на общую сумму 12,5 миллиона евро.

Клуб рассчитывает снизить сумму в случае положительного результата в деле Рафаэля Двамены. Ганский футболист стал вторым по величине трансфером в истории «Леванте». Летом он должен был перейти в «Сарагосу» за 6 миллионов евро, однако трансфер не был завершен из-за проблем Двамены с сердцем.

— Ситуация с Дваменой в подвешенном состоянии, не рискну говорить об окончательном результате. Он принадлежит «Леванте», но спортивными правами на него владеет «Сарагоса», — пояснил спортивный директор «Леванте» Маноло Сальвадор.

После 17 туров «Леванте» занимает 12-е место в таблице ла лиги.