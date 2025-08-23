«Леванте» и «Барселона» сыграют в чемпионате Испании 23 августа

«Леванте» и «Барселона» сыграют во 2-м туре чемпионата Испании в субботу, 23 августа. Матч пройдет на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии (Испания) и начнется в 22.30 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 2-й тур.

23 августа 2025, 22:30. Сьюдад де Валенсия (Валенсия)

Ключевые события и результат игры «Леванте» — «Барселона» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Встречу «Леванте» и «Барселоны» в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка.

Также матчи из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне с федеральными телеканалами).

«Леванте» на старте чемпионата уступил «Алавесу» (1:2), а «Барселона» — обыграла «Мальорку» (3:0).