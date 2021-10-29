«Леванте» вырвал ничью у «Атлетико»

«Леванте» сыграл вничью с «Атлетико» (2:2) в матче 11-го тура чемпионата Испании. Антуан Гризманн вывел мадридскую команду вперед на 12-й минуте, но «летучим мышам» удалось отыграться до перерыва, забив с пенальти. На 76-й минуте Матеус Кунья забил второй гол «Атлетико». Хозяевасмогли уйти на поражения, реализовав пенальти на последних минутах.

Стоит отметить, что в концовке матча главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне получил красную карточку.

Чемпионат Испании

11-й тур

«Леванте» — «Атлетико» — 2:2 (1:1)

Голы: Гризманн, 12 (0:1). Барди, 37 — с пенальти (1:1). Кунья, 76 (1:2). Барди, 90 — с пенальти (2:2).

«Леванте»: Фернандес, Дуарте, Везу, Пьер, Франкеса, Сон (Мирамон, 70), Малса (Пабло Мартинес, 76), Барди, Пепелу (Де Фрутос, 80), Моралес, Гомес (Кантеро, 70).

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо (Лоди, 67), Коке, Эррера (де Пауль, 59), Суарес (Корреа, 59), Гризманн (Кунья, 72), Феррейра-Карраско, Жоау Феликс.

Предупреждения: Эрмосо, 18. Фелипе, 25. Пепелу, 40. Коке, 65. Хименес, 85. Корреа, 87. Пьер, 90+6.

Удаление: Симеоне, 76. Пьер, 90+9 (не на поле).

Судья: Гонсалес Фуэртес.

28 октября. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».