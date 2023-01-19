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Сегодня, 00:50

«Атлетико» вышел в четвертьфинал Кубка Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
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Антуан Гризманн и Альваро Мората.
Фото Global Look Press

«Атлетико» переиграл «Леванте» в матче 1/8 финала Кубка Испании — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии.

Первый тайм обошелся без голов. После перерыва забил форвард Альваро Мората. На 54-й минуте ему ассистировал Маркос Льоренте, который в концовке встречи забил уже сам и удовил преимущество.

Соперник «Атлетико» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки. Ранее победы в своих матчах 1/8 финала одержали «Атлетик», «Реал Сосьедад», «Севилья» и «Валенсия».

Испания. Кубок. 1/8 финала
18 янв, 23:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Леванте
0:2
Атлетико

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Футбол
ФК Атлетико
ФК Леванте
2
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Неделя

«Атлетик» обыграл «Эспаньол» в 1/8 финала Кубка Испании
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 17 11 2 4 26-18 35
4
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
5
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
6
 Атлетико 17 8 4 5 24-16 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 17 7 5 5 24-20 26
10
 Мальорка 17 6 4 7 14-16 22
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
13
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
14
 Эспаньол 17 3 8 6 21-26 17
15
 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
16
 Сельта 17 4 5 8 17-28 17
17
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
18
 Кадис 17 3 7 7 12-28 16
19
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
20
 Эльче 17 0 5 12 11-35 5
Результаты / календарь
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38 тур
13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 1 : 1
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 0 : 1
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 2 : 1
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 1
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 1 : 2
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 1 : 1
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 1 : 1
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
2.02 23:00
Реал – Валенсия
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 13 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 10 2 1
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