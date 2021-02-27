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«Леванте» и «Атлетик» сыграли вничью

00:55
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«Леванте» сыграл вничью с «Атлетиком» (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании.

Оба мяча были забиты с пенальти. У хозяев отличился Рохер, у гостей — Рауль Гарсия.

«Леванте» набрал 32 очка и занимает восьмое место. У «Атлетика» 30 очков и девятая позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

25-й тур

«Леванте» — «Атлетик» — 1:1 (1:0)

Голы: Рохер, 33 — с пенальти (1:0). Рауль Гарсия, 56 — с пенальти (1:1).

«Леванте»: Фернандес, Дуарте, Коке (Мирамон, 57), Клерк, Пьер, Сон, Рочина, Вукчевич (Малса, 57), Рохер (Тоньо, 84), Моралес (Гомес, 73), Де Фрутос (Леон, 84).

«Атлетик»: Симон, Баленсиага (Лекуэ, 67), Иньиго Мартинес, Капа, Нуньес, Рауль Гарсия, Весга, Венседор (Саррага, 84), Икер Муниаин (Морсильо, 67), Иньяки Уильямс (Вильялибре, 76), Беренгер (Де Маркос, 75).

Предупреждения: Коке, 41. Сон, 47. Вукчевич, 56. Морсильо, 90+4.

Судья: Диас де Мера Эскудерос.

26 февраля. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».

Леванте — Атлетик

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