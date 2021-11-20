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«Атлетик» не смог обыграть «Леванте»

01:02
19 ноября. «Леванте» — «Атлетик» — 0:0. Фото Getty Images
19 ноября. «Леванте» — «Атлетик» — 0:0. Фото Getty Images
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«Леванте» и «Атлетик» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Испании — 0:0. Команда из Бильбао не может выиграть уже четыре встречи подряд.

«Атлетик» идет на 7-й строчке в турнирной таблице ла лиги. «Леванте» располагается на 19-м месте.

Испания. Лига 1. 14-й тур
19 нояб, 23:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Леванте
0:0
Атлетик
Леванте
Карденас Сон (Мирамон, 86 ) Мустафи (Дуарте, 73 ) Везу Клерк Барди (Гомес, 73 ) Малса (Вукчевич, 60 ) Кампанья Рохер (Сольдадо, 87 ) Моралес Де Фрутос
Атлетик
Симон Иньиго Мартинес Альварес Лекуэ Баленсиага Икер Муниаин (Серрано, 85) Дани Гарсия Венседор Беренгер (Сансет, 55) Иньяки Уильямс (Уильямс, 66) Рауль Гарсия (Саррага, 55)
Предупреждения
Рохер 6, Везу 90  -  Альварес 16
Судьи
Хосе Луис Мунуэра Монтеро

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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