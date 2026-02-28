«Леванте» вырвал победу над «Алавесом»

«Леванте» переиграл «Алавес» в матче 26-го тура чемпионата Испании — 2:0. Игра прошла в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».

В первом тайме голов забито не было. На 61-й минуте гости остались в меньшинстве, так как защитник Виктор Парада получил красную карточку. Нападающий хозяев Карлос Эспи на 88-й минуте открыл счет, а в добавленное время оформил дубль.

«Леванте» прервал свою серию поражений и занимает 19-е место в турнирной таблице — 21 очко. «Алавес» идет на 14-й строчке — 27 очков.

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