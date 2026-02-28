«Леванте» вырвал победу над «Алавесом»
«Леванте» переиграл «Алавес» в матче 26-го тура чемпионата Испании — 2:0. Игра прошла в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».
В первом тайме голов забито не было. На 61-й минуте гости остались в меньшинстве, так как защитник Виктор Парада получил красную карточку. Нападающий хозяев Карлос Эспи на 88-й минуте открыл счет, а в добавленное время оформил дубль.
«Леванте» прервал свою серию поражений и занимает 19-е место в турнирной таблице — 21 очко. «Алавес» идет на 14-й строчке — 27 очков.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|5
|5
|0
|0
|21-4
|15
|
2
|Реал
|5
|4
|0
|1
|14-4
|12
|
3
|Атлетико
|5
|3
|1
|1
|10-6
|10
|
4
|Алавес
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|
5
|Севилья
|5
|3
|1
|1
|8-6
|10
|
6
|Депортиво
|5
|2
|3
|0
|9-6
|9
|
7
|Бетис
|4
|3
|0
|1
|5-5
|9
|
8
|Эспаньол
|5
|2
|1
|2
|8-5
|7
|
9
|Реал Сосьедад
|6
|2
|1
|3
|6-11
|7
|
10
|Атлетик
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
11
|Расинг
|5
|2
|1
|2
|9-9
|7
|
12
|Осасуна
|5
|2
|1
|2
|5-8
|7
|
13
|Леванте
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
14
|Хетафе
|5
|1
|2
|2
|3-6
|5
|
15
|Сельта
|6
|0
|4
|2
|3-6
|4
|
16
|Р. Вальекано
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
17
|Малага
|5
|0
|3
|2
|2-8
|3
|
18
|Вильярреал
|4
|0
|2
|2
|6-8
|2
|
19
|Эльче
|5
|0
|2
|3
|6-13
|2
|
20
|Валенсия
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
Результаты / календарь
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38 тур
|11.09
|22:00
|Севилья – Валенсия
|1 : 0
|12.09
|15:00
|Расинг – Алавес
|2 : 1
|12.09
|17:15
|Осасуна – Эспаньол
|0 : 2
|12.09
|19:30
|Атлетик – Эльче
|1 : 1
|12.09
|22:00
|Реал – Р. Вальекано
|4 : 1
|13.09
|15:00
|Сельта – Малага
|1 : 1
|13.09
|17:15
|Леванте – Барселона
|2 : 4
|13.09
|19:30
|Хетафе – Депортиво
|1 : 1
|13.09
|22:00
|Реал Сосьедад – Атлетико
|0 : 3
|14.09
|22:00
|Вильярреал – Бетис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|6
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|3
|
|
Мариано Диас
Алавес
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|4
|1
|2
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|5
|1
|2
|
|
Фран Перес
Райо Вальекано
|4
|1
|1
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