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«Леванте» вырвал победу над «Алавесом»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Леванте» переиграл «Алавес» в матче 26-го тура чемпионата Испании — 2:0. Игра прошла в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».

В первом тайме голов забито не было. На 61-й минуте гости остались в меньшинстве, так как защитник Виктор Парада получил красную карточку. Нападающий хозяев Карлос Эспи на 88-й минуте открыл счет, а в добавленное время оформил дубль.

«Леванте» прервал свою серию поражений и занимает 19-е место в турнирной таблице — 21 очко. «Алавес» идет на 14-й строчке — 27 очков.

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Футбол
ФК Алавес
ФК Леванте
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 5 5 0 0 21-4 15
2
 Реал 5 4 0 1 14-4 12
3
 Атлетико 5 3 1 1 10-6 10
4
 Алавес 5 3 1 1 11-5 10
5
 Севилья 5 3 1 1 8-6 10
6
 Депортиво 5 2 3 0 9-6 9
7
 Бетис 4 3 0 1 5-5 9
8
 Эспаньол 5 2 1 2 8-5 7
9
 Реал Сосьедад 6 2 1 3 6-11 7
10
 Атлетик 5 2 1 2 7-6 7
11
 Расинг 5 2 1 2 9-9 7
12
 Осасуна 5 2 1 2 5-8 7
13
 Леванте 5 1 2 2 7-9 5
14
 Хетафе 5 1 2 2 3-6 5
15
 Сельта 6 0 4 2 3-6 4
16
 Р. Вальекано 5 1 1 3 8-14 4
17
 Малага 5 0 3 2 2-8 3
18
 Вильярреал 4 0 2 2 6-8 2
19
 Эльче 5 0 2 3 6-13 2
20
 Валенсия 5 0 1 4 1-10 1
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37 тур
38 тур
11.09 22:00 Севилья – Валенсия 1 : 0
12.09 15:00 Расинг – Алавес 2 : 1
12.09 17:15 Осасуна – Эспаньол 0 : 2
12.09 19:30 Атлетик – Эльче 1 : 1
12.09 22:00 Реал – Р. Вальекано 4 : 1
13.09 15:00 Сельта – Малага 1 : 1
13.09 17:15 Леванте – Барселона 2 : 4
13.09 19:30 Хетафе – Депортиво 1 : 1
13.09 22:00 Реал Сосьедад – Атлетико 0 : 3
14.09 22:00 Вильярреал – Бетис - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Серхио Камельо
Серхио Камельо

Райо Вальекано

 6
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 6
Рафинья
Рафинья

Барселона

 6
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор

Реал

 3
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 3
И К Ж
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 4 1 2
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 5 1 2
Фран Перес
Фран Перес

Райо Вальекано

 4 1 1
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