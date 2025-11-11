Левандовски может завершить карьеру, если «Барселона» не продлит с ним контракт
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может завершить карьеру летом 2026 года, сообщает sport.es.
По информации источника, 37-летний поляк хочет остаться в каталонском клубе. Если «Барселона» решит не продлевать с форвардом контракт, истекающий летом 2026 года, а другие предложения его не устроят, он готов завершить карьеру.
Левандовски выступает за «Барселону» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах и забил 7 мячей. Ранее нападающий играл в «Баварии», дортмундской «Боруссии» и польском «Лехе».
