11 ноября, 13:32

Левандовски может завершить карьеру, если «Барселона» не продлит с ним контракт

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может завершить карьеру летом 2026 года, сообщает sport.es.

По информации источника, 37-летний поляк хочет остаться в каталонском клубе. Если «Барселона» решит не продлевать с форвардом контракт, истекающий летом 2026 года, а другие предложения его не устроят, он готов завершить карьеру.

Левандовски выступает за «Барселону» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах и забил 7 мячей. Ранее нападающий играл в «Баварии», дортмундской «Боруссии» и польском «Лехе».

Роберт Левандовски
Футбол
ФК Барселона
Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Saiga-спринтер

    Роберт давай в ЦСКА. Пару-тройку лет точно будешь главной звездой на фоне серенькой РПЛ. И армйцам поможешь стать чемпионами. Именно такого центрофорварда родному ЦСКА сейчас не хватает для победного результата .

    11.11.2025

  • Angeldust

    Им серьезно инетересуется Милан, где еще на год останется Модрич

    11.11.2025

    • Ямаль пропустит матчи сборной Испании против Грузии и Турции

    Месси — о «Барселоне»: «Я ушел не так, как мечтал»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Реал 12 10 1 1 26-10 31
    2
    		 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
    3
    		 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
    4
    		 Атлетико 12 7 4 1 24-11 25
    5
    		 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
    6
    		 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
    7
    		 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
    8
    		 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
    9
    		 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
    10
    		 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
    11
    		 Р. Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
    12
    		 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
    13
    		 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
    14
    		 Р. Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
    15
    		 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
    16
    		 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
    17
    		 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
    18
    		 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
    19
    		 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
    20
    		 Овьедо 12 2 2 8 7-20 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    21.11 23:00 Валенсия – Леванте - : -
    22.11 16:00 Алавес – Сельта - : -
    22.11 18:15 Барселона – Атлетик - : -
    22.11 20:30 Осасуна – Р. Сосьедад - : -
    22.11 23:00 Вильярреал – Мальорка - : -
    23.11 16:00 Овьедо – Р. Вальекано - : -
    23.11 18:15 Бетис – Жирона - : -
    23.11 20:30 Хетафе – Атлетико - : -
    23.11 23:00 Эльче – Реал - : -
    24.11 23:00 Эспаньол – Севилья - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 13
    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски

    Барселона

    		 7
    Хулиан Альварес
    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 7
    П
    Маркус Рэшфорд
    Маркус Рэшфорд

    Барселона

    		 7
    Луис Милья
    Луис Милья

    Хетафе

    		 6
    Арда Гюлер
    Арда Гюлер

    Реал

    		 5
    И К Ж
    Пере Милья
    Пере Милья

    Эспаньол

    		 10 1 3
    Дин Хейсен
    Дин Хейсен

    Реал

    		 10 1 3
    Хосе Гайя
    Хосе Гайя

    Валенсия

    		 10 1 3
    Вся статистика

