Испанское издание Marca назвала нападающего «Баварии» Роберта Левандовского лучшим игроком 2020-го года. На втором месте еще один футболист мюнхенского клуба Йозуа Киммих, третий — Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду оказался пятым в рейтинге, а вот капитан «Барселоны» Лионель Месси — десятым.

32-летний поляк в этом сезоне вместе с мюнхенцами выиграл Лигу чемпионов, Кубок Германии, Суперкубок страны, бундеслигу, Суперкубок УЕФА, стал лучшим игроком года по версии ФИФА, получил награду Globe Soccer Awards и не только.