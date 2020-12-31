Левандовски — лучший футболист года по версии Marca
18:39
Испанское издание Marca назвала нападающего «Баварии» Роберта Левандовского лучшим игроком 2020-го года. На втором месте еще один футболист мюнхенского клуба Йозуа Киммих, третий — Килиан Мбаппе из «ПСЖ».
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду оказался пятым в рейтинге, а вот капитан «Барселоны» Лионель Месси — десятым.
32-летний поляк в этом сезоне вместе с мюнхенцами выиграл Лигу чемпионов, Кубок Германии, Суперкубок страны, бундеслигу, Суперкубок УЕФА, стал лучшим игроком года по версии ФИФА, получил награду Globe Soccer Awards и не только.
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