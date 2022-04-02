Левандовски летом хочет перейти из «Баварии» в «Барселону

Нападающий «Баварии» Роберт Левановски склоняется к переходу в «Барселону», сообщает Sport.es.

33-летний поляк уже сообщил своему окружению, что готов подписать контракт с каталонцами летом и сделает все возможное для этого.

Соглашение поляка с «Баварией» действует до лета 2023 года, и клуб надеется договориться с ним о продолжении сотрудничества. Несмотря на это, мюнхенцы еще не начали переговоры с Левандовски.

Отмечается, что главным препятствием остается зарплата форварда, который получает около 25 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 45 мячей и отдал 4 результативные передачи в 37 матчах за «Баварию» во всех турнирах.