Леу Баптистан подписал контракт с «Альмерией»

Нападающий Леу Баптистан вернулся в чемпионат Испании. «Альмерия» объявила о подписании четырехлетнего контракта с 29-летним бразильцем.

С августа 2021 года Баптистан выступал на родине за «Сантос». За бразильский клуб он провел 38 матчей, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.

??? L E O ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???



? La UD Almer?a y el @SantosFC llegan a un acuerdo para el traspaso del atacante Leo Baptistao y firma para las pr?ximas 4 temporadas.



?Bienvenido! | #BaptistaoRojiblanco pic.twitter.com/MhqbXuZZJQ — UD Almer?a (@U_D_Almeria) August 11, 2022

Ранее Баптистан играл в Испании за «Эспаньол», «Райо Вальекано», «Вильярреал», «Бетис» и «Атлетико». На его счету 34 гола и 23 голевы передачи в 178 матчах ла лиги.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского форварда в 1,5 миллиона евро.