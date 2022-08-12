Леу Баптистан подписал контракт с «Альмерией»
Нападающий Леу Баптистан вернулся в чемпионат Испании. «Альмерия» объявила о подписании четырехлетнего контракта с 29-летним бразильцем.
С августа 2021 года Баптистан выступал на родине за «Сантос». За бразильский клуб он провел 38 матчей, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.
Ранее Баптистан играл в Испании за «Эспаньол», «Райо Вальекано», «Вильярреал», «Бетис» и «Атлетико». На его счету 34 гола и 23 голевы передачи в 178 матчах ла лиги.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского форварда в 1,5 миллиона евро.
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2
|Барселона
|0
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|0
|0-0
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3
|Атлетико
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
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|0
|0
|0-0
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6
|Р. Сосьедад
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Вильярреал
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|0
|0
|0-0
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8
|Атлетик
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
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|0
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|0-0
|0
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10
|Осасуна
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
|0
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|0-0
|0
Результаты / календарь
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35 тур
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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