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Леу Баптистан подписал контракт с «Альмерией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий Леу Баптистан вернулся в чемпионат Испании. «Альмерия» объявила о подписании четырехлетнего контракта с 29-летним бразильцем.

С августа 2021 года Баптистан выступал на родине за «Сантос». За бразильский клуб он провел 38 матчей, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.

Ранее Баптистан играл в Испании за «Эспаньол», «Райо Вальекано», «Вильярреал», «Бетис» и «Атлетико». На его счету 34 гола и 23 голевы передачи в 178 матчах ла лиги.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского форварда в 1,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Альмерия
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