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Сегодня, 17:09

Летом «Барселону» могут покинуть три защитника

Анна Горшкова
Корреспондент

«Барселону» летом могут покинуть защитники Клеман Лангле, Самюэль Юмтити и Оскар Мингеса.

По данным Mundo Deportivo, их уход позволит клубу приобрести Андреаса Кристенсена и Сезара Аспиликуэту, у которых заканчиваются контракты с «Челси» в конце сезона-2021/22.

В текущем сезоне Лангле сыграл 16 матчей за «Барселону» во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Юмтити в сезоне-2021/22 сыграл всего один матч и не отметился результативными действиями. Контракт 28-летнего футболиста с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Мингеса провел за испанский клуб 21 матч во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Контракт игрока действует до 30 июня 2023 года.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/mercato-en-direct-chelsea-veut-60-millions-d-euros-pour-kepa_LN-202202280107.html#article_87961
Клеман Лангле
Самюэль Юмтити
Футбол
ФК Барселона
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1
 Реал 26 18 6 2 52-20 60
2
 Севилья 26 15 9 2 39-18 54
3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
 Барселона 25 12 9 4 46-28 45
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
6
 Вильярреал 26 11 9 6 47-25 42
7
 Р. Сосьедад 25 11 8 6 25-25 41
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
10
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
11
 Осасуна 26 8 8 10 25-31 32
12
 Р. Вальекано 25 9 4 12 28-30 31
13
 Эспаньол 26 7 8 11 31-40 29
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
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 Хетафе 26 6 9 11 26-30 27
16
 Мальорка 25 6 8 11 23-39 26
17
 Гранада 26 5 10 11 27-40 25
18
 Кадис 26 3 12 11 21-39 21
19
 Алавес 26 5 6 15 21-44 21
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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22.12 23:30
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Бетис – Алавес
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 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
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2.03 23:00
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Барселона – Р. Вальекано
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