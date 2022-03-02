Летом «Барселону» могут покинуть три защитника

«Барселону» летом могут покинуть защитники Клеман Лангле, Самюэль Юмтити и Оскар Мингеса.

По данным Mundo Deportivo, их уход позволит клубу приобрести Андреаса Кристенсена и Сезара Аспиликуэту, у которых заканчиваются контракты с «Челси» в конце сезона-2021/22.

В текущем сезоне Лангле сыграл 16 матчей за «Барселону» во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Юмтити в сезоне-2021/22 сыграл всего один матч и не отметился результативными действиями. Контракт 28-летнего футболиста с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Мингеса провел за испанский клуб 21 матч во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Контракт игрока действует до 30 июня 2023 года.