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Летом «Барса» не была первым выбором Неймара. Сначала он хотел перейти в «Реал»

18:55
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Нападающий «ПСЖ» Неймар хотел уйти минувшим летом в «Реал», утверждает Marca. 27-летний бразилец общался с четырьмя игроками мадридской команды и пытался через них повлиять на руководство «Королевского клуба». Предположительно, этими футболистами являются Серхио Рамос, Лука Модрич, Марселу и Каземиру.

Только после того, как президент «Реала» Флорентино Перес отказался приобретать Неймара, форвард задумался о возвращении в «Барселону».

Неймар остается в Париже еще на один сезон. Через год он будет стоить 170 миллионов

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