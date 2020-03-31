L'Equipe поместил Месси на обложку и сравнил его с Че Геварой
Авторитетное французское издание L'Equipe поместило на обложку следующего выпуска капитана «Барселоны» Лионеля Месси. Он представлен в образе латиноамериканского революционера Че Гевары. Присутствует подпись «Лионель Месси. Барселонский Че».
Накануне Месси выступил с заявлением от лица футболистов каталонской команды и заявил, что игроки пошли на снижение зарплат на время кризиса из-за пандемии коронавируса. Он объявил, что зарплаты футболистов будут снижены на 70 процентов. Кроме того, в заявлении говорится, что игроки переведут деньги персоналу «Барселоны», чтобы сотрудники получили зарплату в полном объеме.
Lionel Messi en une du journal L'?quipe ce mardi 31 mars.— L'?QUIPE (@lequipe) March 30, 2020
Le journal > https://t.co/fmp0BE5oAx pic.twitter.com/h2t7RHECyZ