L'Еquipe: Месси пройдет медицинский осмотр в «ПСЖ»
13:50
Нападающий Лионель Месси, который сегодня провел прощальную пресс-конференцию после ухода из «Барселоны», пройдет медицинский осмотр в «ПСЖ» в воскресенье вечером или в понедельник утром, информирует
L'Еquipe со ссылкой на свои источники.
Сам 34-летний аргентинец также подтвердил вероятность своего перехода в парижский клуб.
Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 7 августа сообщалось, что форвард в ближайшие дни станет игроком «ПСЖ». 34-летний аргентинец подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.
Также сообщалось, что «ПСЖ» представит Месси 10 августа.
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