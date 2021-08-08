L'Еquipe: Месси пройдет медицинский осмотр в «ПСЖ»

Нападающий Лионель Месси, который сегодня провел прощальную пресс-конференцию после ухода из «Барселоны», пройдет медицинский осмотр в «ПСЖ» в воскресенье вечером или в понедельник утром, информирует

L'Еquipe со ссылкой на свои источники.

Сам 34-летний аргентинец также подтвердил вероятность своего перехода в парижский клуб.

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 7 августа сообщалось, что форвард в ближайшие дни станет игроком «ПСЖ». 34-летний аргентинец подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.

Также сообщалось, что «ПСЖ» представит Месси 10 августа.