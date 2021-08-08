Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Испания

L'Еquipe: Месси пройдет медицинский осмотр в «ПСЖ»

13:50
Теги:

Нападающий Лионель Месси, который сегодня провел прощальную пресс-конференцию после ухода из «Барселоны», пройдет медицинский осмотр в «ПСЖ» в воскресенье вечером или в понедельник утром, информирует
L'Еquipe со ссылкой на свои источники.

Сам 34-летний аргентинец также подтвердил вероятность своего перехода в парижский клуб.

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 7 августа сообщалось, что форвард в ближайшие дни станет игроком «ПСЖ». 34-летний аргентинец подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.

Также сообщалось, что «ПСЖ» представит Месси 10 августа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Если бы все пошло по плану, мы с сестрой ушли бы из гимнастики». Дина Аверина — о серебре Олимпиады, судействе и травме
Израильтянка Ашрам уронила ленту во время выступления в финале Олимпиады
Донецкая синхронистка сбежала с Украины в Россию из-за войны. А теперь стала олимпийской чемпионкой
«Девочки выступили достойно, зная, что идут на расстрел». Винер-Усманова вновь уничтожает судейство в Токио-2020
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лионель Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы