Леонардо может получить должность в структуре «Валенсии»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо может занять аналогичную должность в «Валенсии», сообщает TMW.

В это межсезонье парижский клуб намерен расстаться с бразильским менеджером. Владелец «летучих мышей» хочет пригласить Леонардо в свой клуб.

Этим летом «Валенсия» уже сменила главного тренера. Дженнаро Гаттузо подписал двухлетний контракт с клубом.

Ранее «Валенсия» сообщила об увольнении с поста тренера Хосе Бордаласа, который возглавил команду в мае прошлого года. В минувшем сезоне клуб под его руководством занял девятое место в ла лиге.