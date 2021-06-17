«Легенда». Зидан попрощался с Серхио Рамосом

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в Instagram попрощался с защитником Серхио Рамосом, который покидает мадридский клуб спустя 16 лет в команде.

«Легенда. Для меня было удовольствием и честью играть с тобой в одной команде, а после — тренировать. Великий капитан в истории! Спасибо большое за все», — написал Зидан.

16 июня мадридский клуб на официальном сайте сообщил об уходе 35-летнего испанца. Сообщалось, что в игроке заинтересованы «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».