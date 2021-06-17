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«Легенда». Зидан попрощался с Серхио Рамосом

19:26
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Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в Instagram попрощался с защитником Серхио Рамосом, который покидает мадридский клуб спустя 16 лет в команде.

«Легенда. Для меня было удовольствием и честью играть с тобой в одной команде, а после — тренировать. Великий капитан в истории! Спасибо большое за все», — написал Зидан.

Публикация от zidane (@zidane)

16 июня мадридский клуб на официальном сайте сообщил об уходе 35-летнего испанца. Сообщалось, что в игроке заинтересованы «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2020/21 футболист провел 21 матч за «сливочных», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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