«Легенда». Зидан попрощался с Серхио Рамосом
19:26
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в Instagram попрощался с защитником Серхио Рамосом, который покидает мадридский клуб спустя 16 лет в команде.
«Легенда. Для меня было удовольствием и честью играть с тобой в одной команде, а после — тренировать. Великий капитан в истории! Спасибо большое за все», — написал Зидан.
16 июня мадридский клуб на официальном сайте сообщил об уходе 35-летнего испанца. Сообщалось, что в игроке заинтересованы «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
В сезоне-2020/21 футболист провел 21 матч за «сливочных», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.
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