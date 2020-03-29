Легенда «Атлетико» Капон умер в 72 года, вероятно, из-за коронавируса

Умер бывший защитник «Атлетико» Хосе Луис Капон. Ему было 72 года.

Официально причина смерти не называется, но по информации AS, причиной стала пневмония, вызванная коронавирусом. По данным Marca, последние годы Капон страдал болезнью Паркинсона.

Накануне умер 14-летний игрок юношеской команды «Атлетико» Кристиан Минкола.

Хосе Луис Капон провел в составе «Атлетико» 200 матчей в ла лиге, выиграл два чемпионата, Кубок Испании и Межконтинентальный кубок.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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