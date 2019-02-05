"Леганс" победил "Райо Вальекано" и оставил "пчел" в зоне вылета

"Леганес" на выезде обыграл "Райо Вальекано" в матче 22-го тура чемпионата Испании - 2:1. Победный мяч на счету нападающего Юссефа Эн-Несири.

"Леганес" набрал 26 очков и поднялся на 13-е место. "Райо" с 23-мя очками остался в зоне вылета.

Чемпионат Испании

Лига 1

22-й тур

"Райо Вальекано" - "Леганес" - 1:2 (0:1)

Голы: Брэйтуэйт, 36 (0:1). Альваро Гарсия, 83 (1:1). Эн-Несири, 85 (1:2).

"Райо Вальекано": Димитриевски, Амат, Адвинкула, Ба (Ди Санто, 46), Веласкес, Алекс Морено, Трехо (Альваро Гарсия, 73), Имбула, Медран, Эмбарба (Посо, 68), Рауль де Томас.

"Леганес": Куэльяр, Ньом, Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса, Ресио (Эрасо, 90), Весга (Рубен Перес, 75), Оскар Родригес, Брэйтуэйт (Рейес, 79), Эн-Несири.

Предупреждения: Ба, 1. Амат, 8. Сильва, 13. Трехо, 40. Медран, 49. Бустинса, 51. Ресио, 54. Ди Санто, 73. Веласкес, 90. Куэльяр, 90+4.

Удаление: Ньом, 58.

Судья: Мартинес Мунуэра.

4 февраля. Мадрид. Стадион "Campo de Futbol de Vallecas".