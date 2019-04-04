"Леганес" - "Вальядолид": видеотрансляция матча - в 21.30

Сегодня, 4 апреля, в матче 30-го тура чемпионата Испании сыграют "Леганес" и "Вальядолид". Игра начнется в 21.30 по московскому времени.

"Леганес" занимает 12-е место в таблице лиги 1. В предыдущем туре он одолел находящийся в зоне Лиги чемпионов "Хетафе" - 2:0. "Вальядолид" идет 17-м, всего в одном очке от зоны вылета.

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