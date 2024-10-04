«Валенсия» сыграла вничью с «Леганесом», команды нанесли один удар в створ

«Валенсия» в матче 9-го тура чемпионата Испании сыграла на выезде вничью с «Леганесом» со счетом 0:0.

Гости один раз пробили в створ ворот, хозяева — ни разу.

После этого матча «Валенсия» с 6 очками занимает 18-е место в турнирной таблице, «Леганес» с 8 очками — на 15-й строчке.