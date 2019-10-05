«Леганес» уступил дома «Леванте» и не побеждает 8 игр подряд
«Леванте» обыграл «Леганес» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Валенсийцы поднялись на девятое место в таблице, «Леганес» занимает последнюю строчку, не одержав ни одной победы.
Чемпионат Испании
Лига 1
8-й тур
«Леганес» — «Леванте» — 1:2 (0:1)
Голы: Рохер, 45+2 — с пенальти (0:1). Кампанья, 49 (0:2). Брэйтуэйт, 76 (1:2).
Нереализованный пенальти: Брэйтуэйт, 80 (вратарь)
«Леганес»: Сориано, Сиовас (Родригес, 82), Сильва, Бустинса, Авазьем, Ресио, Меса, Оскар Родригес (Брэйтуэйт, 60), Каррильо, Эн-Несири, Руибаль (Арнаис, 64).
«Леванте»: Фернандес, Клерк, Везу, Кабако, Мирамон, Кампанья (Рочина, 64), Вукчевич (Мелеро, 60), Радойя, Рохер, Моралес, Леон (Дуарте, 84).
Предупреждения: Вукчевич, 1. Мирамон, 34. Ресио, 36. Леон, 45+1. Оскар Родригес, 45+1. Рохер, 54. Сильва, 56. Везу, 79.
Судья: Мунуэра Монтеро.
5 октября. Леганес. Стадион «Бутарке».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/