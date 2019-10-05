«Леганес» уступил дома «Леванте» и не побеждает 8 игр подряд

«Леванте» обыграл «Леганес» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Валенсийцы поднялись на девятое место в таблице, «Леганес» занимает последнюю строчку, не одержав ни одной победы.

Чемпионат Испании

Лига 1

8-й тур

«Леганес» — «Леванте» — 1:2 (0:1)

Голы: Рохер, 45+2 — с пенальти (0:1). Кампанья, 49 (0:2). Брэйтуэйт, 76 (1:2).

Нереализованный пенальти: Брэйтуэйт, 80 (вратарь)

«Леганес»: Сориано, Сиовас (Родригес, 82), Сильва, Бустинса, Авазьем, Ресио, Меса, Оскар Родригес (Брэйтуэйт, 60), Каррильо, Эн-Несири, Руибаль (Арнаис, 64).

«Леванте»: Фернандес, Клерк, Везу, Кабако, Мирамон, Кампанья (Рочина, 64), Вукчевич (Мелеро, 60), Радойя, Рохер, Моралес, Леон (Дуарте, 84).

Предупреждения: Вукчевич, 1. Мирамон, 34. Ресио, 36. Леон, 45+1. Оскар Родригес, 45+1. Рохер, 54. Сильва, 56. Везу, 79.

Судья: Мунуэра Монтеро.

5 октября. Леганес. Стадион «Бутарке».