"Леганес" сыграл вничью с "Эйбаром"

"Леганес" и "Эйбар" сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Испании. Дублем в составе хозяев поля отметился нападающий Юссеф Эн-Несири.

"Леганес" набрал 23 очка и расположился на 15-м месте в турнирной таблице. "Эйбар" с 26 баллами занимает 8-ю строчку.

Чемпионат Испании

Лига 1

21-й тур

"Леганес" - "Эйбар" - 2:2 (0:2)

Голы: Кике, 29 (0:1). Хоан Хордан, 36 (0:2). Эн-Несири, 46 (1:2). Эн-Несири, 67 (2:2).

"Леганес": Куэльяр, Ньом, Омеруо, Сиовас (Арнаис, 46), Сильва, Бустинса, Ресио, Весга, Оскар Родригес (Сантос, 89), Брэйтуэйт, Эн-Несири (Мерино, 86).

"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас (Рамис, 70), Пенья, Арбилья, Кукурелья (Эскаланте, 80), Диоп, Хоан Хордан, Кике, Серхио Энрич (Шарлес, 71), Де Бласис.

Предупреждения: Сиовас, 35. Кукурелья, 38. Ресио, 52. Дмитрович, 66. Шарлес, 88.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

26 января. Леганес. Стадион "Estadio Municipal de Butarque".

Все о чемпионате Испании - здесь