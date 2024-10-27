«Леганес» разгромил «Сельту» в домашнем матче

«Леганес» на своем поле победил «Сельту» в матче 11-го тура чемпионата Испании — 3:0.

Хозяева забили все три гола во втором тайме. У команды в этой встрече отличились Диего Гарсия, Дарко Брашанац и Серхио Гонсалес Пойррьер.

«Леганес» одержал вторую победу в нынешнем сезоне и с 11 очками располагается на 14-й позиции в турнирной таблице ла лиги. У «Сельты» 13 баллов и 11-я строчка.