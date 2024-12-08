«Реал Сосьедад» разгромил «Леганес» и одержал четвертую победу подряд

«Реал Сосьедад» на выезде победил «Леганес» в матче 16-го тура испанской ла лиги — 3:0.

По голу забили Брайс Мендес (14-я минута), Андер Барренечеа (78-я) и Микель Ойярсабаль (90+2-я).

Россиянин Арсен Захарян пропустил матч. Полузащитник «Реал Сосьедад» продолжает восстановление после травмы.

«Реал Сосьедад» (24 очка) одержал четвертую победу подряд во всех турнирах и поднялся на шестое место в ла лиге. «Леганес» (15) идет на 15-й позиции.