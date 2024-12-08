«Леганес» и «Реал Сосьедад» сыграют в 16-м туре испанской ла лиги в воскресенье, 8 декабря. Матч будет проходит на стадионе «Бутарке» в Леганесе и начнется в 16.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Леганеса» и «Реала Сосьедад» покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте канала на платной основе.

С основными событиями игры «Леганес» — «Реал Сосьедад» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В чемпионате Испании-2024/25 «Леганес» набрал 15 очков, «Реал Сосьедад» — 21. В 15-м туре ла лиги «Леганес» сыграл вничью с «Алавесом» (1:1), а «Реал Сосьедад» победил «Бетис» (2:0).