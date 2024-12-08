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Сегодня, 15:30

«Леганес» — «Реал Сосьедад»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

«Леганес» и «Реал Сосьедад» встретятся в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Леганес» и «Реал Сосьедад» сыграют в 16-м туре испанской ла лиги в воскресенье, 8 декабря. Матч будет проходит на стадионе «Бутарке» в Леганесе и начнется в 16.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Леганеса» и «Реала Сосьедад» покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте канала на платной основе.

С основными событиями игры «Леганес» — «Реал Сосьедад» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Испания. Ла Лига. 16-й тур
08 дек, 16:00. Butarque (Леганес)
Леганес
Реал Сосьедад

В чемпионате Испании-2024/25 «Леганес» набрал 15 очков, «Реал Сосьедад» — 21. В 15-м туре ла лиги «Леганес» сыграл вничью с «Алавесом» (1:1), а «Реал Сосьедад» победил «Бетис» (2:0).

Футбол
ФК Леганес
ФК Реал Сосьедад
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Анчелотти о победе над «Жироной»: «Реал» лучше контролирует ситуацию, когда забивает»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 12 2 3 50-19 38
2
 Реал 16 11 3 2 34-13 36
3
 Атлетико 15 9 5 1 26-8 32
4
 Атлетик 16 8 5 3 24-15 29
5
 Вильярреал 14 7 5 2 27-23 26
6
 Мальорка 17 7 3 7 16-20 24
7
 Осасуна 15 6 5 4 20-23 23
8
 Жирона 16 6 4 6 22-23 22
9
 Р. Сосьедад 15 6 3 6 13-11 21
10
 Сельта 16 6 3 7 25-27 21
11
 Бетис 16 5 6 5 18-20 21
12
 Севилья 15 5 4 6 14-19 19
13
 Р. Вальекано 15 5 4 6 15-16 19
14
 Лас-Пальмас 16 5 3 8 22-27 18
15
 Леганес 15 3 6 6 14-20 15
16
 Алавес 15 4 2 9 16-25 14
17
 Хетафе 15 2 7 6 10-13 13
18
 Эспаньол 14 4 1 9 15-27 13
19
 Валенсия 14 2 4 8 13-22 10
20
 Вальядолид 16 2 3 11 11-34 9
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38 тур
6.12 23:00
Сельта – Мальорка
 2 : 0
7.12 16:00
Лас-Пальмас – Вальядолид
 2 : 1
7.12 18:15
Бетис – Барселона
 2 : 2
7.12 20:30
Валенсия – Р. Вальекано
 0 : 1
7.12 23:00
Жирона – Реал
 0 : 3
8.12 16:00
Леганес – Р. Сосьедад
 - : -
8.12 18:15
Атлетик – Вильярреал
 - : -
8.12 20:30
Осасуна – Алавес
 - : -
8.12 23:00
Атлетико – Севилья
 - : -
9.12 23:00
Хетафе – Эспаньол
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 9
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 12 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

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Абдул Мумин

Райо Вальекано

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