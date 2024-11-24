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«Реал» разгромил «Леганес», Мбаппе и Беллингем забили по голу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Леганес» — «Реал».
Фото Reuters

«Реал» в гостях победил «Леганес» в матче 14-го тура испанской ла лиги — 3:0.

Мадридцы открыли счет на 43-й минуте, с передачи Винисиуса отличился Килиан Мбаппе. На 66-й минуте преимущество гостей удвоил Федерико Вальверде. Окончательный счет на 85-й минуте установил Джуд Беллингем.

«Реал» (30 очков) поднялся на второе место в ла лиге, обойдя «Атлетико» (29) и сократил отставание от «Барселоны» до 4 очков. При этом у команды Карло Анчелотти есть одна игра в запасе.

«Леганес» (14) занимает 14-ю позицию в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 14-й тур
24 нояб, 20:30. Butarque (Леганес)
Леганес
0:3
Реал

Источник: Таблица ла лиги
Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Леганес
ФК Реал
Федерико Вальверде
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 11 1 2 42-14 34
2
 Атлетико 14 8 5 1 21-8 29
3
 Реал 12 8 3 1 25-11 27
4
 Вильярреал 13 7 4 2 25-21 25
5
 Осасуна 14 6 4 4 19-22 22
6
 Жирона 14 6 3 5 20-18 21
7
 Мальорка 14 6 3 5 13-12 21
8
 Атлетик 13 5 5 3 19-13 20
9
 Бетис 14 5 5 4 16-16 20
10
 Р. Сосьедад 13 5 3 5 11-10 18
11
 Сельта 14 5 3 6 22-24 18
12
 Севилья 14 5 3 6 13-18 18
13
 Р. Вальекано 13 4 4 5 13-14 16
14
 Леганес 13 3 5 5 13-16 14
15
 Хетафе 14 2 7 5 10-11 13
16
 Алавес 14 4 1 9 15-24 13
17
 Лас-Пальмас 14 3 3 8 18-25 12
18
 Валенсия 12 2 4 6 12-19 10
19
 Эспаньол 13 3 1 9 12-26 10
20
 Вальядолид 14 2 3 9 10-27 9
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22.11 23:00
Хетафе – Вальядолид
 2 : 0
23.11 16:00
Валенсия – Бетис
 4 : 2
23.11 18:15
Атлетико – Алавес
 2 : 1
23.11 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 2 : 3
23.11 20:30
Жирона – Эспаньол
 4 : 1
23.11 23:00
Сельта – Барселона
 2 : 2
24.11 16:00
Осасуна – Вильярреал
 2 : 2
24.11 18:15
Севилья – Р. Вальекано
 1 : 0
24.11 20:30
Леганес – Реал
 - : -
24.11 23:00
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 8
Рафинья

Рафинья

Барселона

 8
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 7
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 12 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 12 1 4
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