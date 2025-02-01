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Сегодня, 01:10

«Райо Вальекано» на выезде обыграл «Леганес», хозяева не забили два пенальти в концовке матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Райо Вальекано» в матче 22-го тура чемпионата Испании на выезде обыграл «Леганес» со счетом 1:0.

Единственный гол на 78-й минуте забил Пате Сисс. На 45+2-й минуте защитник хозяев Серхио Гонсалес получил красную карточку. На 90+7-й и 90+14-й минутах форвард «Леганеса» Мигель Де Ла Фуэнте не реализовал пенальти. На 90+8-й минуте ВАР отменил гол его партнера Валентина Розье.

После этого матча «Райо Вальекано» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Леганес» с 23 очками — на 16-й строчке.

ФК Леганес
ФК Райо Вальекано
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 50-20 49
2
 Атлетико 21 13 6 2 35-14 45
3
 Барселона 21 13 3 5 59-24 42
4
 Атлетик 21 11 7 3 31-18 40
5
 Вильярреал 21 9 7 5 39-32 34
6
 Р. Вальекано 22 8 8 6 26-24 32
7
 Мальорка 21 9 3 9 19-26 30
8
 Р. Сосьедад 21 8 4 9 17-17 28
9
 Жирона 21 8 4 9 29-29 28
10
 Бетис 21 7 7 7 23-26 28
11
 Осасуна 21 6 9 6 25-30 27
12
 Севилья 21 7 6 8 24-30 27
13
 Сельта 21 7 4 10 30-33 25
14
 Хетафе 21 5 8 8 17-17 23
15
 Леганес 22 5 8 9 19-30 23
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 Лас-Пальмас 21 6 5 10 26-34 23
17
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31.01 23:00
Леганес – Р. Вальекано
 0 : 1
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Вильярреал – Вальядолид
 - : -
1.02 20:30
Атлетико – Мальорка
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