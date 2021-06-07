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«Райо Вальекано» пробился в финал плей-офф за выход в ла лигу

00:35
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«Райо Вальекано» обыграл «Леганес» (2:1) в ответном полуфинале плей-офф за выход в испанскую ла лигу. В первой игре «Райо» также победил (3:0) и по сумме двух матчей вышел в финал.

В финале мадридский клуб сыграет с «Жироной». Матчи пройдут 13 и 20 июня.

Испания. Плей-офф за выход в ла лигу

1/2 финала

Ответный матч

«Леганес» — «Райо Вальекано» — 1:2 (1:0)

Голы: Ибаньес, 11 — Гонсалес, 67, в свои ворота, Мартин, 80

Первый матч- 0:3

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