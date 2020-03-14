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«Леганес» провел текстовую трансляцию отмененного матча с «Вальядолидом»

20:33

«Леганес» провел выдуманную текстовую трансляцию матча чемпионата Испании против «Вальядолида». Игра должна была состояться сегодня, но была отменена из-за эпидемии коронавируса.

В выдуманной текстовой трансляции «Леганес» победил со счетом 2:1, «Вальядолид» эту идею оценил.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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