«Леганес» провел текстовую трансляцию отмененного матча с «Вальядолидом»
20:33
«Леганес» провел выдуманную текстовую трансляцию матча чемпионата Испании против «Вальядолида». Игра должна была состояться сегодня, но была отменена из-за эпидемии коронавируса.
В выдуманной текстовой трансляции «Леганес» победил со счетом 2:1, «Вальядолид» эту идею оценил.
??? ?Enhorabuena por la victoria virtual, compa?eros! ? Se ve?a venir... El tercer tiempo lo jugamos tambi?n desde el sof? de casa. Feliz y responsable s?bado a todos. Un abrazo de gol... ?#pucela #Qu?dateEnCasa— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) March 14, 2020
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020