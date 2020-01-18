«Леганес» проиграл «Хетафе»

«Хетафе» на выезде разгромил «Леганес» в матче 20-го тура чемпионата Испании (3:0). Все три гола гости забили в первом тайме.

Чемпионат Испании

20-й тур

«Леганес» — «Хетафе» — 0:3 (0:3)

Голы: Кабрера, 12 (0:1). Ньом, 21 (0:2). Мата, 33 (0:3).

«Леганес»: Куэльяр, Омеруо, Сильва, Бустинса, Родригес, Тарин (Ресио, 46), Рубен Перес, Меса (Арнаис, 57), Оскар Родригес (Руибаль, 77), Каррильо, Брэйтуэйт.

«Хетафе»: Сория, Кабрера, Ньом (Этебо, 31), Суарес, Даконам, Оливера, Кукурелья (Фажр, 89), Максимович, Арамбарри, Хорхе Молина (Дуро, 84), Мата.

Предупреждения: Ньом, 15. Меса, 53. Брэйтуэйт, 56. Максимович, 64. Арнаис, 66. Мата, 72. Ресио, 76. Сильва, 90+1. Рубен Перес, 90+1. Суарес, 90+7.

Судья: Эстрада Фернандес.

17 января. Леганес. Стадион «Бутарке».