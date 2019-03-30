"Леганес" победил "Хетафе" в гостевом матче

"Леганес" обыграл "Хетафе" в гостевом матче 29-го тура чемпионата Испании (2:0). Голами отметились нападающий Майкл Сантос и защитник Хуан Хуанфран.

"Леганес" набрал 36 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. "Хетафе" с 46 баллами располагается на 4-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

29-й тур

"Хетафе" - "Леганес" - 0:2 (0:0)

Голы: Сантос, 49 (0:1). Хуанфран, 83 (0:2).

Нереализованный пенальти: Каррильо, 18 (вратарь)

"Хетафе": Сория, Кабрера, Суарес, Фулькье (Анхель, 57), Джене, Оливера (Антунеш, 82), Портильо, Максимович, Арамбарри (Фламини, 68), Хорхе Молина, Хайме Мата.

"Леганес": Куэльяр, Ньом (Хуанфран, 79), Сиовас, Сильва, Бустинса, Тарин, Рубен Перес, Весга, Оскар Родригес, Каррильо (Мерино, 87), Сантос (Брэйтуэйт, 61).

Предупреждения: Максимович, 17. Суарес, 65. Брэйтуэйт, 65. Каррильо, 68. Оливера, 70. Джене, 86. Фламини, 90+1.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

30 марта. Хетафе. Стадион "Coliseum Alfonso Perez".

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