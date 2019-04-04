"Леганес" обыграл "Вальядолид", забив решающий мяч на 90+6-й минуте

"Леганес" выиграл у "Вальядолида" (1:0) в матче 30-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч в концовке игры забил Гвидо Каррильо.

Хозяева набрали 39 очков и занимают 12-е место. У гостей 30 очков и 16-я позиция.

В следующем туре "Леганес" на выезде сыграет с "Алавесом", а "Вальядолид" примет "Севилью".

Чемпионат Испании

Примера

30-й тур

"Леганес" - "Вальядолид" - 1:0 (0:0)

Гол: Каррильо, 90+6.

"Леганес": Куэльяр, Хуанфран, Сиовас, Сильва, Бустинса, Тарин, Ресио, Весга (Рубен Перес, 82), Оскар Родригес (Арнаис, 88), Каррильо, Сантос (Мерино, 75).

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Антоньито (Кеко, 65), Фернандес, Мичел, Рубен Алькарас, Оскар Плано (Мойяно, 90+3), Гвардьола, Рубио (Верде, 72).

Предупреждения: Начо Мартинес, 77. Весга, 78. Каррильо, 90+7. Мойяно, 90+7.

Судья: Куадра Фернандес.

4 апреля. Леганес. Стадион "Estadio Municipal de Butarque".

Все о чемпионате Испании - здесь.