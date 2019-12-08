«Леганес» обыграл «Сельту» и ушел с последнего места в ла лиге

«Леганес» дома одержал победу над «Сельтой» (3:2) в матче 16-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев дублем отметился хавбек Оскар Родригес и один гол забил защитник Кевин Родригес.

«Леганес» с 9 очками поднялся на 19-е место в турнирной таблице ла лиги. «Сельта» — 13 баллов и 18-я строчка.

Чемпионат Испании. Лига 1

16-й тур

«Леганес» — «Сельта» — 3:2 (2:0)

Голы: Оскар Родригес, 15 (1:0). Оскар Родригес, 39 (2:0). Родригес, 55 (3:0). Араухо, 64 (3:1). Аспас, 81 (3:2).

«Леганес»: Куэльяр, Сильва, Бустинса, Родригес, Авазьем, Тарин, Рубен Перес, Ресио (Меса, 38), Оскар Родригес (Эрасо, 87), Брэйтуэйт (Каррильо, 75), Эн-Несири.

«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо (Фернандес, 46), Оласа, Айду, Рафинья (Мендес, 65), Суарес (Систо, 38), Окай Йокушлу, Шейх, Аспас, Мина.

Предупреждения: Ресио, 5. Окай Йокушлу, 30. Рубен Перес, 42. Фернандес, 49. Тарин, 49.

Удаление: Фернандес, 71.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

8 декабря. Леганес. Стадион «Бутарке».

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