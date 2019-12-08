«Леганес» обыграл «Сельту» и ушел с последнего места в ла лиге
«Леганес» дома одержал победу над «Сельтой» (3:2) в матче 16-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев дублем отметился хавбек Оскар Родригес и один гол забил защитник Кевин Родригес.
«Леганес» с 9 очками поднялся на 19-е место в турнирной таблице ла лиги. «Сельта» — 13 баллов и 18-я строчка.
Чемпионат Испании. Лига 1
16-й тур
«Леганес» — «Сельта» — 3:2 (2:0)
Голы: Оскар Родригес, 15 (1:0). Оскар Родригес, 39 (2:0). Родригес, 55 (3:0). Араухо, 64 (3:1). Аспас, 81 (3:2).
«Леганес»: Куэльяр, Сильва, Бустинса, Родригес, Авазьем, Тарин, Рубен Перес, Ресио (Меса, 38), Оскар Родригес (Эрасо, 87), Брэйтуэйт (Каррильо, 75), Эн-Несири.
«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо (Фернандес, 46), Оласа, Айду, Рафинья (Мендес, 65), Суарес (Систо, 38), Окай Йокушлу, Шейх, Аспас, Мина.
Предупреждения: Ресио, 5. Окай Йокушлу, 30. Рубен Перес, 42. Фернандес, 49. Тарин, 49.
Удаление: Фернандес, 71.
Судья: Санчес Мартинес (Испания).
8 декабря. Леганес. Стадион «Бутарке».
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