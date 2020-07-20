«Леганес» объявил об уходе Агирре с поста главного тренера после вылета из ла лиги
18:33
Пресс-служба «Леганеса» сообщает о прекращении сотрудничества с главным тренером Хавьером Агирре. 61-летний мексиканский специалист возглавлял клуб с ноября 2019-го.
По итогам сезона-2019/20 «Леганес» вылетел из ла лиги, набрав 36 очков и заняв 18-е место в турнирной таблице.
«Клуб благодарит мексиканского тренера и его тренерский штаб за работу, проделанную за эти месяцы», — написано в заявлении пресс-службы «Леганеса».
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