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«Леганес» объявил об уходе Агирре с поста главного тренера после вылета из ла лиги

18:33
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Пресс-служба «Леганеса» сообщает о прекращении сотрудничества с главным тренером Хавьером Агирре. 61-летний мексиканский специалист возглавлял клуб с ноября 2019-го.

По итогам сезона-2019/20 «Леганес» вылетел из ла лиги, набрав 36 очков и заняв 18-е место в турнирной таблице.

«Клуб благодарит мексиканского тренера и его тренерский штаб за работу, проделанную за эти месяцы», — написано в заявлении пресс-службы «Леганеса».

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