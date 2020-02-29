«Леганес» и «Алавес» сыграли вничью
«Леганес» и «Алавес» в матче 26-го тура чемпионата Испании сыграли вничью — 1:1.
Чемпионат Испании
Лига 1
26-й тур
«Леганес» — «Алавес» — 1:1 (0:0)
Голы: Лукас, 47 (0:1). Каррильо, 59 (1:1).
«Леганес»: Куэльяр, Омеруо, Сиовас, Бустинса (Руибаль, 52), Родригес, Авазьем, Рубен Перес, Эрасо (Хиль, 58), Оскар Родригес, Каррильо, Герреро (Ресио, 75).
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия (Магальян, 46), Эли, Ксимо Наварро, Дуарте, Фейса, Гарсия, Хоселу (Берк, 77), Лукас, Алейш Видаль, Мендес (Понс, 63).
Предупреждения: Дуарте, 41. Фейса, 67. Хиль, 68. Авазьем, 71. Алейш Видаль, 83. Рубен Перес, 90+2.
Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).
29 февраля. Леганес. Стадион «Бутарке».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/