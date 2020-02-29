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«Леганес» и «Алавес» сыграли вничью

22:25

«Леганес» и «Алавес» в матче 26-го тура чемпионата Испании сыграли вничью — 1:1.

Чемпионат Испании

Лига 1

26-й тур

«Леганес» — «Алавес» — 1:1 (0:0)

Голы: Лукас, 47 (0:1). Каррильо, 59 (1:1).

«Леганес»: Куэльяр, Омеруо, Сиовас, Бустинса (Руибаль, 52), Родригес, Авазьем, Рубен Перес, Эрасо (Хиль, 58), Оскар Родригес, Каррильо, Герреро (Ресио, 75).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия (Магальян, 46), Эли, Ксимо Наварро, Дуарте, Фейса, Гарсия, Хоселу (Берк, 77), Лукас, Алейш Видаль, Мендес (Понс, 63).

Предупреждения: Дуарте, 41. Фейса, 67. Хиль, 68. Авазьем, 71. Алейш Видаль, 83. Рубен Перес, 90+2.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

29 февраля. Леганес. Стадион «Бутарке».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/

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