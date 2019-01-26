"Леганес" - "Эйбар": видеотрансляция матча - в 20.30

В матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 26 января, "Леганес" принимает "Эйбар".

"Леганес" с 22 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. У "Эйбара" 25 очков и 11-я позиция.

Компания Winline предлагает следующие коэффициенты на матч: победа хозяев - 2.76, ничья - 3.03, победа гостей - 3.10.

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Следить за матчем "Леганес" – "Эйбар" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.30 (время московское).

"Леганес" – "Эйбар": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 21-й тур, 26 января 2019, онлайн-трансляция матча, начало – 20.30 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей