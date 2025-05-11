«Леганес» победил «Эспаньол»

«Леганес» дома обыграл «Эспаньол» в матче 35-го тура ла лиги — 3:2.

У хозяев голы забили Сейдуба Сиссе, Ян Диоманде и Мараш Кумбулла (автогол). У гостей отметились Леандро Кабрера и Пере Милья.

«Леганес» набрал 34 очка и занимает 18-е место в таблице ла лиги. «Эспаньол» с 39 очками — на 14-й строчке.