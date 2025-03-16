«Бетис» отыгрался со счета 0:2 и победил «Леганес»

«Бетис» на выезде обыграл «Леганес» в матче 28-го тура испанской ла лиги — 3:2.

Гости уступали со счетом 0:2 после первого тайма — дубль у «Леганеса» оформил Даниэль Раба. Форвард отличился на 29-й и 44-й минутах.

На 64-й минуте отставание «Бетиса» сократил Иско, реализовавший пенальти. На 78-й минуте Седрик Бакамбу сравнял счет, а четыре минуты спустя Кучо Эрнандес принес гостям победу с передачи Иско.

«Бетис» (44 очка) остается на шестом месте в ла лиге. «Леганес» (27) идет 18-м в турнирной таблице.