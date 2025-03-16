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«Бетис» отыгрался со счета 0:2 и победил «Леганес»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Бетис» на выезде обыграл «Леганес» в матче 28-го тура испанской ла лиги — 3:2.

Гости уступали со счетом 0:2 после первого тайма — дубль у «Леганеса» оформил Даниэль Раба. Форвард отличился на 29-й и 44-й минутах.

На 64-й минуте отставание «Бетиса» сократил Иско, реализовавший пенальти. На 78-й минуте Седрик Бакамбу сравнял счет, а четыре минуты спустя Кучо Эрнандес принес гостям победу с передачи Иско.

«Бетис» (44 очка) остается на шестом месте в ла лиге. «Леганес» (27) идет 18-м в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Ла лига. 28-й тур.
16 марта 2025, 16:00. Бутарке (Леганес)
Леганес
2:3
Бетис
Источник: Таблица ла лиги
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 9 9 0 0 39-9 27
2
 Атлетико 9 7 1 1 19-8 22
3
 Реал 9 7 0 2 23-9 21
4
 Бетис 9 6 1 2 16-14 19
5
 Реал Сосьедад 9 5 1 3 17-17 16
6
 Севилья 9 4 2 3 14-16 14
7
 Алавес 9 3 2 4 13-10 11
8
 Сельта 9 2 5 2 10-7 11
9
 Депортиво 9 2 5 2 13-12 11
10
 Осасуна 9 3 2 4 10-18 11
11
 Леванте 9 2 4 3 15-17 10
12
 Вильярреал 9 2 3 4 13-13 9
13
 Атлетик 8 2 3 3 8-9 9
14
 Р. Вальекано 8 2 3 3 12-17 9
15
 Хетафе 9 2 3 4 5-11 9
16
 Эспаньол 9 2 2 5 11-12 8
17
 Расинг 9 2 2 5 13-25 8
18
 Эльче 9 1 4 4 11-17 7
19
 Валенсия 9 1 3 5 6-15 6
20
 Малага 9 0 4 5 6-18 4
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23.10 22:00 Алавес – Малага - : -
24.10 15:00 Р. Вальекано – Эльче - : -
24.10 17:15 Расинг – Эспаньол - : -
24.10 19:30 Валенсия – Вильярреал - : -
24.10 22:00 Атлетико – Депортиво - : -
25.10 16:00 Атлетик – Хетафе - : -
25.10 18:15 Сельта – Бетис - : -
25.10 20:30 Реал Сосьедад – Леванте - : -
25.10 23:00 Барселона – Реал - : -
26.10 23:00 Севилья – Осасуна - : -
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Барселона

 12
Килиан Мбаппе
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Реал

 9
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 8
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 6
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 4
И К Ж
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 6 1 3
Джене Даконам
Джене Даконам

Хетафе

 8 1 3
Кико Фемения
Кико Фемения

Хетафе

 5 1 2
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