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12 апреля, 20:00

«Леганес» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча ла лиги

«Леганес» и «Барселона» встретятся в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Леганес» и «Барселона» встретятся в 31-м туре испанской ла лиги в субботу, 12 апреля. Матч пройдет на стадионе «Бутарке» в Леганесе, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Основные события игры «Леганес» — «Барселона» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла лига. 31-й тур.
12 апреля, 22:00. Butarque (Леганес)
Леганес
0:1
Барселона

В прямом эфире встречу покажут канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 67 очков и опережая идущий вторым «Реал» на четыре очка. «Леганес» находится в зоне вылета с 28 очками.

Футбол
ФК Барселона
ФК Леганес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 31 22 4 5 84-29 70
2
 Реал 31 20 6 5 64-31 66
3
 Атлетико 31 18 9 4 53-26 63
4
 Атлетик 31 15 12 4 49-25 57
5
 Вильярреал 30 14 9 7 53-40 51
6
 Бетис 31 13 9 9 42-39 48
7
 Сельта 31 12 7 12 44-45 43
8
 Мальорка 31 12 7 12 31-37 43
9
 Р. Сосьедад 31 12 5 14 30-34 41
10
 Р. Вальекано 31 10 10 11 34-38 40
11
 Хетафе 31 10 9 12 31-28 39
12
 Осасуна 31 8 14 9 36-44 38
13
 Валенсия 31 9 10 12 35-47 37
14
 Севилья 31 9 9 13 34-42 36
15
 Эспаньол 30 9 8 13 33-40 35
16
 Жирона 31 9 7 15 38-48 34
17
 Алавес 31 7 9 15 33-45 30
18
 Лас-Пальмас 31 7 8 16 37-52 29
19
 Леганес 31 6 10 15 29-48 28
20
 Вальядолид 31 4 4 23 21-73 16
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38 тур
18.04 22:00
Эспаньол – Хетафе
 - : -
19.04 15:00
Р. Вальекано – Валенсия
 - : -
19.04 17:15
Барселона – Сельта
 - : -
19.04 19:30
Мальорка – Леганес
 - : -
19.04 22:00
Лас-Пальмас – Атлетико
 - : -
20.04 15:00
Вальядолид – Осасуна
 - : -
20.04 17:15
Вильярреал – Р. Сосьедад
 - : -
20.04 19:30
Севилья – Алавес
 - : -
20.04 22:00
Реал – Атлетик
 - : -
21.04 22:00
Жирона – Бетис
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 25
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 11
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 25 2 5
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 24 2 1
Папе Гей

Папе Гей

Вильярреал

 26 1 3
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