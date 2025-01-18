«Леганес» — «Атлетико»: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Испании
«Леганес» и «Атлетико» сыграют в 20-м туре чемпионата Испании в субботу, 18 января. Матч пройдет на стадионе «Бутарке» в Леганесе (Испания), начало встречи — в 18.15 по московскому времени.
В прямом эфире встречу ла лиги покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 18.10, за пять минут до стартового свистка.
Ключевые события и результат игры «Леганес» — «Атлетико» можно отслеживать в нашем матч-центре.
В чемпионате Испании-2024/25 прошло 19 туров. «Леганес» с 19 очками занимал 16-е место в турнирной таблице, его предыдущим соперником был «Эспаньол» (1:1). У «Атлетико» — 44 очка и первое место в таблице, «матрасники» в предыдущем туре обыграли «Осасуну» (1:0).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетико
|19
|13
|5
|1
|34-12
|44
|
2
|Реал
|19
|13
|4
|2
|43-19
|43
|
3
|Барселона
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|
4
|Атлетик
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|
5
|Вильярреал
|19
|8
|6
|5
|34-31
|30
|
6
|Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|
7
|Р. Сосьедад
|19
|8
|4
|7
|17-13
|28
|
8
|Жирона
|20
|8
|4
|8
|28-27
|28
|
9
|Севилья
|20
|7
|5
|8
|23-29
|26
|
10
|Р. Вальекано
|19
|6
|7
|6
|22-22
|25
|
11
|Бетис
|19
|6
|7
|6
|21-23
|25
|
12
|Осасуна
|19
|6
|7
|6
|23-28
|25
|
13
|Сельта
|19
|7
|3
|9
|28-30
|24
|
14
|Лас-Пальмас
|19
|6
|4
|9
|24-29
|22
|
15
|Хетафе
|19
|4
|7
|8
|13-16
|19
|
16
|Леганес
|19
|4
|7
|8
|18-29
|19
|
17
|Эспаньол
|20
|5
|4
|11
|19-32
|19
|
18
|Алавес
|19
|4
|5
|10
|21-31
|17
|
19
|Вальядолид
|20
|4
|3
|13
|14-39
|15
|
20
|Валенсия
|19
|2
|7
|10
|18-29
|13
|17.01
|23:00
|
Эспаньол – Вальядолид
|2 : 1
|18.01
|16:00
|
Жирона – Севилья
|1 : 2
|18.01
|18:15
|
Леганес – Атлетико
|- : -
|18.01
|20:30
|
Бетис – Алавес
|- : -
|18.01
|23:00
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|19.01
|16:00
|
Сельта – Атлетик
|- : -
|19.01
|18:15
|
Реал – Лас-Пальмас
|- : -
|19.01
|20:30
|
Осасуна – Р. Вальекано
|- : -
|19.01
|20:30
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|- : -
|20.01
|23:00
|
Вильярреал – Мальорка
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|16
|1
|6
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|17
|1
|6