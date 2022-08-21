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Сегодня, 00:22

«Лечче» согласовал условия аренды Юмтити у «Барселоны»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити продолжит карьеру в «Лечче». Итальянский клуб возьмет 29-летнего француза в аренду, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Причем «Барселона» продолжит выплачивать зарплату игроку, но может получить бонусные выплаты от итальянского клуба.

Ранее «Барселона» продлила контракт с Юмтити до конца 2026 года и урезала зарплату игрока.

В прошедшем сезоне защитник провел один матч за «Барселону». За последние три сезона футболист сыграл за каталонский клуб 35 матчей во всех турнирах.

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Самюэль Юмтити
ФК Барселона
ФК Лечче
0
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2
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3
 Осасуна 2 2 0 0 4-1 6
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5
 Атлетико 1 1 0 0 3-0 3
6
 Вильярреал 1 1 0 0 3-0 3
7
 Валенсия 1 1 0 0 1-0 3
8
 Р. Сосьедад 1 1 0 0 1-0 3
9
 Атлетик 1 0 1 0 0-0 1
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 Севилья 2 0 1 1 2-3 1
11
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
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 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
16
 Альмерия 1 0 0 1 1-2 0
17
 Жирона 1 0 0 1 0-1 0
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19.08 23:00
Севилья – Вальядолид
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20.08 23:00
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