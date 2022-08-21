«Лечче» согласовал условия аренды Юмтити у «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити продолжит карьеру в «Лечче». Итальянский клуб возьмет 29-летнего француза в аренду, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Причем «Барселона» продолжит выплачивать зарплату игроку, но может получить бонусные выплаты от итальянского клуба.

Ранее «Барселона» продлила контракт с Юмтити до конца 2026 года и урезала зарплату игрока.

В прошедшем сезоне защитник провел один матч за «Барселону». За последние три сезона футболист сыграл за каталонский клуб 35 матчей во всех турнирах.