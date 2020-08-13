Le10Sport: Венгер отказался возглавить «Барселону»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, ныне занимающий пост технического консультанта ФИФА, отказался возглавить «Барселону», сообщает le10Sport.

По информации источника, 70-летний француз был одним из главных кандидатов на смену нынешнему наставнику каталонцев, Кике Сетьену, однако специалист оказался недоволен проектом и предложенными условиями.