Le10Sport: Венгер отказался возглавить «Барселону»
12:28
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, ныне занимающий пост технического консультанта ФИФА, отказался возглавить «Барселону», сообщает le10Sport.
По информации источника, 70-летний француз был одним из главных кандидатов на смену нынешнему наставнику каталонцев, Кике Сетьену, однако специалист оказался недоволен проектом и предложенными условиями.
Mercato — Barcelone : Pour l'apr?s-Seti?n, le Bar?a a tent? un grand nom ! https://t.co/v85JYOP3uH pic.twitter.com/VyjvBNbUpd— le10sport (@le10sport) August 13, 2020
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